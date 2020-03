Dochtertje Miljuschka Witzenhausen (7) opgenomen in ziekenhuis

„BAM dan zit je in deze rare tijd weer in het ziekenhuis met je meisje”, schrijft Miljuschka in haar Instagram Stories. „Ze heeft vanochtend zelfdzaam heftige epileptische insults gehad.” Er is gelukkig ook goed nieuws te melden, want Fien is inmiddels weer thuis.

Zorgpersoneel

Tijdens het ziekenhuisbezoek ontging het Miljuschka niet dat het zorgpersoneel ten tijde van de coronacrisis zwaar werk moet verrichten. „Ik heb zoveel respect voor de zorg iedere keer, maar vooral in deze tijd”, schrijft ze. „Ze staan echt als een leger klaar met vernieuwde protocollen om ons dag in, dag uit te redden.”

Reden genoeg voor de presentatrice om haar hulp aan te bieden. „Dus ik ga in deze tijd waar hun kantine dicht is een maaltijd en taart sturen voor de volledige bezetting van de eerste hulp. Via een cateraar in de buurt die zonder werk is komen te zitten.”

Dat de personeelsleden Miljuschka’s gebaar konden waarderen, blijkt wel uit de onderstaande kiekjes die zij hebben gemaakt.