’Geen negativiteit over Kim Kardashian op nieuw album Kanye West’

Eerder werd gefluisterd dat de Amerikaanse rapper op het album Donda het huis dat hij met Kim deelde vergelijkt met een gevangenis. Volgens ingewijden die de plaat al hebben gehoord is dat niet waar en laat Kanye zich niet onaardig uit over zijn ex, met wie hij vier kinderen heeft.

Wel zou Kanye een nummer over hun relatiebreuk hebben opgenomen. Dat liedje heeft Kim al gehoord, vertelt een kennis van het koppel aan de Amerikaanse krant. „Het is emotioneel en persoonlijk. Totaal niet negatief.”

De rapper brengt zijn tiende studioalbum naar verwachting deze week uit. Of Kanye zich aan dat plan houdt, is nog maar de vraag. Hij zou de plaat eigenlijk een jaar geleden al uitbrengen en stelde ook de release van eerdere albums uit omdat hij er niet tevreden over was. Wel staat er donderdag een digitale luistersessie van Donda gepland voor fans.