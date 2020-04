Margot Berkman betoverd door schoonheid van wier

Margot Berkman wandelt elke dag langs het strand. Ⓒ Foto Ronald Brakel

De musea zijn dicht, net als veel galeries. Maar de kunstenaars werken door. Komende weken nemen wij een kijkje op hun ateliers. Waar houden zij zich mee bezig in deze onzekere tijden? Elke ochtend neemt Margot Berkman een duik in de Noordzee en wandelt ze over het strand.