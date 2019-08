’Victoria Beckham verlaat manager na 25 jaar’

Victoria’s echtgenoot David had zijn management eveneens ondergebracht bij Fuller, maar kocht eerder dit jaar het aandeel terug dat Fuller bezat in het merk Beckham om zo hun eigen zaken weer in handen te hebben. Hiervoor tikte de voormalig voetballer maar liefst 40 miljoen euro af.

Simon en Victoria kennen elkaar al sinds de Spice Girls, de meidengroep die door Fuller werd samengesteld in 1994. In 1997 brak de band met hem, maar bleef Beckham later als solo artiest nog onder zijn hoede. Later kwam daar het management voor David ook nog bij.

Fuller is momenteel nog wel actief als directeur van de holdings waar Victoria haar modebedrijf in heeft ondergebracht