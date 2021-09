Catfish-presentator Nev Schulman weer vader geworden

In het filmpje kust de Amerikaanse presentator het voorhoofd van de baby die in een wiegje in het ziekenhuis ligt te slapen. „Fijne verjaardag, kleine man”, schrijft hij erbij. Hoe het jongetje heet, is nog niet bekendgemaakt.

Nev heeft met Laura al een 4-jarige dochter en een 2-jarige zoon. De twee trouwden in 2017.

Schulman werd in 2010 bekend toen hij het onderwerp was van de documentaire Catfish van zijn broer. Hierin werd hij gevolgd in de aanloop naar een ontmoeting met zijn internetliefde. Langzaam wordt echter duidelijk dat de vrouw misschien niet is wie ze zegt te zijn. Na het succes van de film besloot Schulman voor MTV de serie Catfish te maken, waarin hij mensen helpt die mogelijk hetzelfde meemaken. Van de show zijn inmiddels al acht seizoenen uitgezonden.