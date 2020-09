Prins Charles: miljoen jongeren door coronacrisis dringend hulp nodig

Charles suggereert dat mogelijk een miljoen jonge mensen ’dringend hulp nodig hebben. Hij vergelijkt de huidige situatie met andere tijden ’waarin hoop schaars was’, daarbij verwijzend naar zorgen over jeugdwerkloosheid in de jaren zeventig. Dat was destijds de aanleiding voor Charles om zijn liefdadigheidsinstelling Prince’s Trust op te richten.

Het goede doel helpt mensen tussen de 11 en 30 jaar bij het zoeken naar werkgelegenheid en het ontwikkelen van levensvaardigheden. „Dit jaar vieren we dat we de afgelopen 45 jaar een miljoen jonge mensen hebben geholpen om hun leven ten goede te veranderen”, aldus Charles.

Volgens de prins van Wales is er in al die jaren nooit een gemakkelijke tijd geweest. „Er is echter nog nooit een tijd geweest die zo bijzonder uitdagend was als de huidige, waarin de pandemie heeft gezorgd voor misschien nog een miljoen jonge mensen die dringend hulp nodig hebben om hun toekomst te beschermen. De taak die voor ons ligt, is ongetwijfeld enorm, maar het is niet onmogelijk.”