FOTO: Meghan met Archie in Canada

Wandelend door het bos in Vancouver Island met baby Archie in de draagdoek werd Meghan maandag op de gevoelige plaat vastgelegd door The Sun. Tijdens de wandeling werden moeder en zoon vergezeld door Meghans honden en twee Royal Protection Officers.

Meghan tijdens haar wandeling met Archie in het bos.

Inmiddels is de hertogin herenigd met haar grote liefde prins Harry. De prins werd maandagavond gespot op de luchthaven van Vancouver.

