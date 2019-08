Michaels Neverland verder in de ’uitverkoop’

Michael Jackson verdiende na zijn overlijden net zo veel als bij leven. Ⓒ BSR Agency

De opwinding rond de wereldwijd uitgezonden schandaaldocu Finding Neverland mag dan wat zijn gezakt, de gevolgen voor de nabestaanden van MICHAEL JACKSON zijn nog steeds enorm. 25 jaar nadat de eerste verhalen over vermeend kindermisbruik van de wereldster naar buiten kwamen, werden die gestaafd door twee slachtoffertjes van weleer die gedetailleerd verslag deden van hun belevenissen met de in 2009 overleden King of Pop.