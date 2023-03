’Passages in Engelse boeken Agatha Christie ook aangepast’

Dat meldt The Telegraph. De krant noemt een aantal voorbeelden. Zo is een passage over kinderen wiens ogen en neuzen ’afschuwelijk’ zijn, geschrapt in de roman Death on the Nile, in de Poirot-reeks.

In de nieuwe versie van de Miss Marple-klassieker A Caribbean Mystery, is het uiterlijk van een hotelmedewerker in West-Indië minder specifiek omschreven. ’Zulke mooie witte tanden’ werd weggehaald, aldus de krant.

Eerder werd de titel van een van Christies werken – And Then There Were None uit 1939 – al aangepast, omdat die een racistisch woord bevatte. De schrijfster overleed in 1976 op 85-jarige leeftijd.

In Nederland zijn uitgeverijen niet bezig met het binnenhalen van sensitivity readers. Zo vertelde de uitgever van Roald Dahl na alle ophef eerder in De Telegraaf: „We moeten niet zomaar alles overnemen wat er in Amerika en Engeland gebeurt (...) De ziel van een boek aantasten is gevaarlijk.”