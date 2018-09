'Gigi Hadid en Zayn Malik verloofd'

Gigi werd gezien nadat ze gesport had en op weg was naar een afspraak met Tommy Hilfiger. Ondanks dat ze een trui met erg lange mouwen droeg, was de ring toch goed zichtbaar.

Eind december zou Zayn ook al een aanzoek hebben gedaan, maar dat weigerde het topmodel naar verluidt. Een bron vertelde toen: "Ze is pas 21 jaar en ze vindt dat ze nog niet toe is aan een huwelijk. Ze heeft hem dus afgewezen." Maar het lijkt er nu op dat Gigi zich bedacht heeft.

De twee zijn sinds eind 2015 een stel. Zayn was eerder verloofd met Perrie Edwards.