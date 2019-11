Fred van Leer is weer uit het ziekenhuis

„Heb een heftige ontsteking in mijn schouder waardoor ik niets meer kan”, schrijft Fred op Instagram. De stylist is optimistisch over zijn herstel. „Ik heb medicatie en hoop nu dat het snel beter gaat.” Hij is dankbaar voor alle berichten die hij heeft ontvangen. „Ik voel me rijk met zoveel lieve mensen om me heen.”

Fred blies vrijdag al zijn theatershow in Gorredijk af. Hij haalt die in op 24 februari. Woensdag wordt de stylist weer verwacht in Wageningen.

Ⓒ Instagram