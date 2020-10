Tygo Gernandt te zien in nieuwe seizoen Tattoo Disasters

In het tweede seizoen van het programma gaan presentatoren Dennis Weening en Bella Hay op zoek naar tattoobezitters die willen vertellen over de tatoeages waar ze niet zo blij mee zijn. Nieuw in deze reeks is dat ook bekende Nederlanders vertellen over de tattoos waar zij enorm spijt van hebben gekregen.

Naast Tygo maken ook onder anderen Johnny de Mol en Christina Curry hun opwachting. Daarnaast komen er nog zeven andere BN'ers voorbij in het nieuwe seizoen dat vanaf 20 november iedere vrijdagavond bij Spike te zien is.