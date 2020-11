Pathé biedt dagelijks gratis film aan tijdens lockdown

Het gaat om titels die recent in de bioscopen te zien waren zoals de thriller Hotel Mumbai, over de aanslag op het Taj Mahal Palace Hotel in 2009, of de bekroonde komedie Booksmart. Elke dag wordt om 9.00 uur via de socialmediakanalen van Pathé gemeld wat de film van de dag is. „Zo maken we deze periode van sluiting toch net een beetje leuker voor onze bezoekers”, aldus commercieel directeur Doron Kurz.

Pathé initieerde in april een soortgelijke actie, tijdens de eerste coronalockdown. In totaal maakten toen meer dan één miljoen mensen gebruik van de mogelijkheid om op deze manier een film te zien.

Premier Mark Rutte kondigde dinsdag aan dat bioscopen, theaters en musea vanaf donderdag weer twee weken de deuren moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.