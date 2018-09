'Jack Nicholson (79) stopt met acteren'

Jack - die wereldfaam verwierf door zijn rol in The Shining - zou er simpelweg klaar mee zijn. Peter wil niet voor hem spreken tegenover The Sun, maar weet wel wat er speelt. "Hij heeft veel gewerkt en is financieel onafhankelijk. Soms hebben mensen een reden die jij niet kent en ik ben niet in de positie om te vragen naar het hoe en waarom."

Jack zei eerder al dat de aftakeling hem pijn doet. "Als mannen eerlijk zijn, alles wat ze doen en waar ze heengaan doen ze om vrouwen te ontmoeten. Er was een tijd in mijn carrière dat ik mij onweerstaanbaar voor vrouwen voelde. Die tijd is echter geweest en dat maakt me triest." Maar toch ziet hij ook positieve kanten. "De verbeteringen in hoe ik de laatste jaren mijn rollen heb gespeeld, komt door mijn leeftijd. Het gaat om de balans; je moet er gewoon in meegaan en aan wennen."

De inmiddels 79-jarige acteur werd in zijn carrière 12 keer genomineerd voor een Oscar en won het beeldje driemaal. Daarnaast pakte Jack zeven Golden Globes.