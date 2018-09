Nieuwe aanklacht tegen Rolf Harris

Een blinde, gehandicapte vrouw beschuldigt Rolf Harris van misbruik. De oud-BBC-presentator kreeg vorig jaar al acht nieuwe aanklachten te verwerken van zeven meisjes en een vrouw tussen de twaalf en 27 jaar.

Volgens het slachtoffer vond het misbruik in 1977 plaats in het Londense Moorfields Eye Hospital. De blinde vrouw was destijds 27 jaar en voelde zich "volledig vast zitten" toen ze werd betast, volgens de BBC. Volgens de vrouw probeerde ze Harris nog te stoppen, maar hij reageerde schaamteloos: "Je kunt me toch niet zien."

De vrouw zegt verder. "Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo snel zijn handen over mijn lichaam kon laten gaan, als een soort octopus. Ik kon niet aan hem ontsnappen. Rolf Harris vraagt geen toestemming, hij gaat gewoon door."