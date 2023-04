Jennifer Coolidge blijft hopen op terugkeer in The White Lotus

Het karakter van Coolidge, Tanya McQuoid, sterft aan het einde van seizoen 2. Een andere actrice met wie Coolidge in het eerste seizoen geregeld te zien was, Natasha Rothwell, keert in seizoen 3 terug als Belinda Lindsey. Op de vraag of dat betekent dat Coolidge misschien ook terugkeert, bijvoorbeeld in een flashback, antwoordde de actrice dat dit aan bedenker Mike White is. „Ik bedoel, Mike White lijkt er vrij stellig over”, zei de actrice. „Maar Belinda doet weer mee. Wie weet?”

De wens is er in elk geval wel, bekende ze. „Ik hoop het.”

In de serie worden de gasten en medewerkers van de fictieve resortketen The White Lotus gevolgd. Coolidge was de enige hoofdrolspeelster die terugkeerde in het tweede seizoen.