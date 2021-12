JoJo verloofd met Saved by the bell-ster Dexter Darden

Ⓒ ANP/HH

Zangeres JoJo, bekend van haar hit Leave (Get out), is op haar 31ste verjaardag ten huwelijk gevraagd door acteur Dexter Darden. De twee zijn momenteel vakantie aan het vieren op Puerto Rico.