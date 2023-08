Sarah Jessica Parker adopteert kat die ze ook in serie adopteerde

„Als hij er bekend uitziet, komt dat omdat dat ook zo is. Achter de schermen is zijn naam Lotus”, schrijft Parker in het bijschrift. Ze verwijst hiermee naar het rolletje dat het katje in de spin-off van Sex and the City speelde. Hierin heette het beestje Shoe.

De actrice schrijft verder dat Lotus, net als zijn broertjes en zusjes, een botanische naam heeft gekregen nadat hij door een dierenorganisatie van straat was gered. Het katje is in april officieel geadopteerd door Parker en Broderick. In mei 2022 nam het stel de katten Rémy en Smila al in huis.