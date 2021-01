Premium TV

WIDM: Wie schrijft, blijft (niet)

Het recept is beproefd: tien bekende Nederlanders die in een prachtige omgeving zoveel mogelijk geld moeten verzamelen. Maar let op: een is een verrader en probeert dat geld weer kwijt te spelen. Jawel, Wie is de Mol? is weer begonnen en de redactie kijkt natuurlijk mee. Uitzending gemist? Dan niet ...