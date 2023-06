Premium Het beste van De Telegraaf

Tweede seizoen spin-off Sex and the city And just like that: redt oude liefde drol van serie?

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Carrie staat maar wat graag op haar tenen voor Aiden. Ⓒ foto’s: HBO

Hoewel fans reikhalzend uitkeken naar een tweede seizoen van And just like that (een spin-off van Sex and the city) hebben veel kijkers van het eerste uur ook dit keer weer moeite met het sterk veranderde hyperwoke-concept van de serie waarbij het non-binaire en multiculturele aspect er te dik bovenop ligt. De hartsvriendinnen zijn nu in de vijftig en worstelen zich door opvliegers en vaginale droogheid heen. Wat is er nog meer veranderd en wat blijft er nog wel bij het oude?