Acteur Nick Cannon wordt voor negende (!) keer vader

Cannon kan binnenkort twee keer beschuit met muisjes serveren. Hij verwacht namelijk op korte termijn ook met model Bre Tiesi zijn achtste kind. Verder heeft de acteur twee kinderen met zangeres Mariah Carey, de tweeling Moroccan en Monroe (10). Met Brittany Bell, ook bekend als Miss Guam 2014, kreeg Cannon dochter Powerful Queen (1) en zoon Golden Sagon (5).

In juni 2021 beviel zangeres Alyssa Scott van zijn zoontje Zen, maar die overleed vijf maanden later aan de gevolgen van een hersentumor. Recent zei Cannon dat hij zijn best doet om „heel zichtbaar” te zijn in het leven van al zijn kinderen, „meer dan de gemiddelde ouder”. Het feit dat dat er best wel veel zijn, doet daar volgens de acteur niets aan af.