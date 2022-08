Actrice Anne Heche in coma

„Kort na het ongeluk verloor Anne Heche het bewustzijn en raakte ze in een coma. Ze verkeert in kritische toestand. Ze heeft een aanzienlijk longletsel waarvoor ze mechanische beademing nodig heeft en brandwonden die een chirurgische ingreep vereisen”, zei de vertegenwoordiger in een verklaring aan The Times. Afgelopen weekend werd nog medegedeeld dat de situatie van Heche stabiel was.

De politie van Los Angeles doet onderzoek naar het ongeluk en heeft rechterlijke toestemming gekregen om bloed af te nemen van Heche, zodat er vastgesteld kan worden of ze onder invloed was toen het ongeluk gebeurde.

59 brandweerlieden

Er is videomateriaal vrijgegeven door de politie dat laat zien dat Heche voordat ze met haar Mini Cooper het huis in reed al meer schade had veroorzaakt. Ze reed in op een garage onder een appartement, miste daarna net aan een voetganger en ramde tegen een Jaguar aan, voordat ze het huis in reed en met dat ongeluk een grote brand veroorzaakte. Het kostte 59 brandweerlieden meer dan een uur de woningbrand te blussen. De bewoner van het huis bleef ongedeerd.

Heche is niet aangehouden en er is ook geen aanklacht tegen haar ingediend.