Adele wil concertreeks in Las Vegas geven

De zangeres zou met Live Nation in gesprek zijn over de opties de concertreeks in het Park Theater van hotel Park MGM (voorheen het Monte Carlo) of het Colosseum bij Caesars Palace te laten plaatsvinden. De optredens zouden dan voor komend jaar worden ingeboekt.

Dinsdag kondigde Adele voor het eerst in vijf jaar nieuwe muziek aan. Op 15 oktober brengt ze haar nieuwe single Easy On Me uit. De verwachting is dat een nieuw album aan het eind van het jaar volgt.

Onder meer Celine Dion, Britney Spears Elton John en Jennifer Lopez traden in de afgelopen jaren langdurig op in Las Vegas. Dat legt de meeste artiesten geen windeieren: zo leverden de kaartjes voor de twee residencies van Celine Dion in totaal 681 miljoen dollar op.