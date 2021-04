Dit zegt Baas B over complottheorieën Lange Frans

Lange Frans spreekt zich sinds het begin van de pandemie kritisch uit over het coronabeleid van de regering. De rapper kwam geregeld in opspraak door zijn podcasts. Daarin voert hij gesprekken met aanhangers van complottheorieën. Hij gaf in zijn podcasts aan onder meer te geloven dat politici een pedofielennetwerk onderhouden. Ook fantaseerde hij met Janet Ossebaard over het beramen van een aanslag op premier Mark Rutte en andere politieke kopstukken.

Baas B kan zich niet vinden in die uitspraken. „Ik ben het niet eens met de uitspraken die hij doet, maar die zijn voor zijn rekening”, aldus Zeilstra. Hij voelt zich niet verantwoordelijk voor wat Lange Frans zegt en het brengt hun vriendschap ook niet in gevaar. „Het heeft niets te maken met Lange Frans & Baas B. We zijn al vrienden vanaf baby af aan en die band zal nooit vergaan.”

De twee scoorden grote hits met nummers als Moppie, Diemen-Zuid en Zinloos. In het begin van 2020 waren ze druk bezig met een comeback, maar door corona kwam hun samenwerking op een lager pitje te staan. „We hadden plannen en er lagen aardig wat demo’s op de plank”, vertelt Zeilstra daarover. Maar daar wordt nu even niets meer mee gedaan, vervolgt hij.

De rapper heeft onlangs zijn comeback gemaakt met een soloalbum. Eerder gaf hij al aan dat er zeer waarschijnlijk meer muziek zal volgen. „De nieuwe plaat smaakt nu al naar meer. Ik wil de komende jaren meer albums maken, zelf muziek produceren en zo gelukkig blijven als ik nu ben”, aldus Zeilstra.