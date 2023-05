Zweden wint 67ste editie Eurovisie Songfestival

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Zweden heeft zaterdagavond in Liverpool de 67e editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. Loreen, die ook al winnaar werd in 2012 met het lied Euphoria, kreeg in totaal 583 punten met haar lied Tattoo.