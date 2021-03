Yentl en de Boer kanshebbers Annie M.G. Schmidtprijs met antwoord op ’Het is over’

Zowel Yentl en de Boer, Jan Beuving en Tom Dicke als Daniël Lohues wonnen de prijs al eens eerder. Yentl Schieman en Christine de Boer werden in 2014 gelauwerd met het lied ’Ik heb een man gekend’ en maken dit keer kans met ’Het is begonnen’, een antwoord op het bekende lied ’Het is over’, dat ooit werd gezongen door Jenny Arean.

Ook Jan Beuving en Tom Dicke, die de prijs in 2018 al eens in ontvangst mochten nemen, maken nu kans met het geëngageerde 'De begrafenis van de waarheid’ uit de oudejaarsconference ’De andere oudejaars’ die zij samen met Patrick Nederkoorn maakten.

Daniël Lohues schreef dit keer samen met Rosa da Silva het ontroerende nummer Als het zo ver is, over een stervende ouder. Ook het lied ’Mijn odyssee’, waarmee Lisa Loeb is genomineerd, is bepaald niet vrolijk. De cabaretière, die eerder deel uitmaakte van het muzikale cabaretduo Matroesjka, bezingt hierin wat het met je doet wanneer je een depressie hebt.

Eva van Manen maakt kans met ’Omdat we verdergaan’, over hoe het leven je voortstuwt en dingen veranderen, terwijl Flip Noorman haast het tegenovergestelde schreef met het geëngageerde ’De traditie’ ( „Het is nu eenmaal de traditie. We deden het altijd al zo. Het gaat om de intentie.”).

De Annie M.G. Schmidtprijs wordt sinds 1991 uitgereikt aan de tekstschrijver, componist en uitvoerder voor het beste theaterlied. De winnaar wordt eind maart bekendgemaakt.