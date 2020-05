CNN-presentator Anderson Cooper (52) voor eerst vader geworden

„Dit is een moeilijke tijd voor ons allemaal, en er zullen nog veel zware dagen volgen”, aldus Cooper. „Het is in dit soort tijden volgens mij belangrijk om vast te houden aan de gelukkige momenten. Ook nu we om zoveel mensen rouwen, worden we gezegend met nieuw leven, met nieuwe liefde. Maandag ben ik vader geworden. Dat heb ik nog niet eerder gezegd, en ik sta er nog steeds versteld van. Ik ben een vader, ik heb een zoon.”

De presentator bedankte daarna de draagmoeder van kleine Wyatt. In een Instagrampost deed hij dat nogmaals, en liet hij ook weten: „Toen ik jong was dacht ik dat ik als homo nooit een kind zou kunnen krijgen, en ik ben dankbaar voor iedereen die de weg voor mij heeft vrijgemaakt.”

De vrijgezelle Cooper vernoemde zijn zoon naar zijn vader, die overleed toen hij tien was. Hij vertelt dat hij het erg jammer vindt dat zijn moeder Gloria Vanderbilt de geboorte van Wyatt niet meer heeft meegemaakt. De mode-ontwerpster en schrijfster overleed vorig jaar op 95-jarige leeftijd. „Ik denk graag dat mijn moeder, vader en mijn broer Carter hem kunnen zien. Ik stel me voor dat ze samen zijn, met hun armen om elkaar heen, en dat ze weten dat hun liefde voortleeft in mij en in Wyatt, en dat onze familie blijft bestaan.”