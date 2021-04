Theo Thijssenprijs voor Daan Remmerts de Vries

Volgens de jury, bestaand uit Marjon Kok, Ted van Lieshout, Matijs Lips, Annemiek Neefjes (voorzitter) en Veerle Vandenbosch, verkent de schrijver in zijn inmiddels meer dan zestig boeken steeds opnieuw de mogelijkheden en grenzen omdat zijn kunstenaarschap daarom vraagt.

’Zijn personages, op zoek naar eigenheid en vrijheid, geven zijn verhalen - wars van het modieuze - een groot gevoel van urgentie. Zijn boeken gaan diep en voelen licht, ze zijn actueel en hebben een universele kracht. Remmerts de Vries levert al een oeuvre lang een unieke bijdrage aan de Nederlandse jeugdliteratuur’, aldus het juryrapport.

Gouden Griffel

Daan Remmerts de Vries (1962) volgde de opleiding Tekenen en Handvaardigheid aan de Nieuwe Lerarenopleiding d’Witte Lelie. Hij debuteerde in 1990 met het kinderboek ’Zippy en Slos’, waarna meer dan 60 boeken volgden. Tweemaal ontving hij een Gouden Griffel: in 2003 voor ’Godje’ en in 2010 voor ’Voordat jij er kwam’. Vier van zijn boeken werden bekroond met een Zilveren Griffel en ’Tijgereiland’ won de Gouden Lijst 2014 voor het beste jeugdboek. Remmerts de Vries publiceert ook onder het pseudoniem R.N. Ryst en is naast schrijver eveneens illustrator, schilder en muzikant.

In december vindt de prijsuitreiking plaats in theater Diligentia in Den Haag. De Theo Thijssen-prijs bestaat uit een geldbedrag van € 60.000. Recente laureaten die de onderscheiding ontvingen, zijn: Bibi Dumon Tak (2018), Martha Heesen (2015), Sjoerd Kuyper (2012) en Ted van Lieshout (2009).