Marieke Elsinga over magere kijkcijfers eerste tv-programma: ’Superjammer’

Naar het programma op RTL 4 keken zaterdagavond 269.000 mensen. Een week eerder waren dat er nog 569.000. In de show strijden twee teams, onder leiding van captains Holly Mae Brood en Jeroen van Koningsbrugge, om alledaagse voorwerpen waarmee ze in de finale een bekend popliedje moeten naspelen. Make up your mind, dat vlak voor Alles is muziek te zien was, trok 930.000 mensen.

„Voor alle mensen die het niet gezien hebben, en dat zijn er nogal wat...”, zegt Elsinga grappend aan tafel bij talkshowpresentator Renze Klamer. „Superjammer, we hebben het natuurlijk met een heel team gemaakt, we hebben zo veel lol gehad in de studio. Er zit veel passie en liefde in.”

Elsinga zegt „wel realistisch” in de situatie te staan en vindt het leuk om nieuwe dingen te proberen, vandaar dat ze voor dit programma koos. „Dat het nu niet goed bekeken wordt, vind ik natuurlijk jammer, maar het is niet iets waar ik wakker van lig.”

VIDEO: De Telegraaf zocht Marieke Elsinga op tijdens de opnames van Alles is muziek.