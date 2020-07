Ronnie Flex: de wereld heeft mij dom gemaakt

„Ben gewoon boos dat de wereld me zo dom heeft gemaakt... Ik ben schuldig aan alles: bont dragen, leer dragen, vlees eten en verspillen”, somt Ronnie op Twitter op. Naar eigen zeggen is hij ’geen barbaar’ en hoeft ’niemand dood voor zijn luxe en comfort’.

In dat kader vindt Ronnie ook dat dierentuinen gesloten zouden moeten worden. Alle dieren zouden vrij moeten leven, stelt hij. „Ik ga er nooit meer een euro aan spenderen.”

„Voor mijn gevoel zijn honden de enige dieren die met mensen willen zijn. Al die andere, just let them be free and be them”, vervolgt Ronnie, die ook geen dieren meer zal gebruiken voor zijn videoclips.