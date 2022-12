Premium Het beste van De Telegraaf

Bariton onderging risicovolle hersenoperatie Ernst Daniël Smid zingt weer: ’Dankbaar dat ik terug ben!’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Tot ieders verrassing verscheen Ernst Daniël Smid (r.) afgelopen week, samen met operazanger Marco Bakker (l.), op het podium bij het optreden van zanger Ger Vos. Ⓒ Hans van Buuren

Wie had ooit gedacht dat Ernst Daniël Smid na zijn jarenlange lijdensweg, als gevolg van de ziekte van Parkinson, weer zou optreden? Nadat hij in juli werd geopereerd aan zijn hersenen, durft de bariton voorzichtig aan een comeback te denken. Afgelopen week stond hij voor het eerst in lange tijd zelfs weer op de bühne. „Eindelijk kan ik weer fatsoenlijk praten én zingen.”