Veteraan Tom Moore (100) wordt geridderd

De veteraan kreeg in april wereldwijd bekendheid omdat hij rondjes door zijn achtertuin wandelde om geld in te zamelen voor de strijd tegen het coronavirus. Hiermee zamelde hij meer dan 30 miljoen pond in.

Vervolgens nam hij een cover op van You’ll never walk alone van Gerry & The Pacemakers op met het NHS Voices of Care Choir. Hiermee behaalde de honderdjarige de eerste plek in de Britse hitlijsten.

Ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag een maand geleden ontving hij felicitaties van onder anderen Sarah Ferguson, premier Johnson en de Britse strijdkrachten. Ook vlogen er vliegtuigen van de luchtmacht over zijn huis en ontving hij meer dan 175.000 verjaardagskaarten.