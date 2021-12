Adele in Las Vegas: alleen voor de rijken!

In interviews geeft de Britse zangeres aan dat geld een ’niet al te belangrijk bestanddeel is in haar leven’. Mooi gesproken! Maar waarom dan, vanaf januari, die waanzinnige toegangsprijzen voor haar Weekends with Adele-concerten? Wie erbij wil zijn in Caesars Palace betaalt tussen de tweeduizend en negenduizend euro.

Geen wonder dat fans, die al jaren hebben gewacht op een optreden van Adele, teleurgesteld en boos reageren. Ter vergelijking: twee zomerconcerten voor een ’normaal’ prijsje in Londen, vanaf 106 euro, waren in seconden uitverkocht. Reden voor de promotors om de prijzen in Vegas door het dak te laten gaan? Stralend middelpunt Adele houdt aan haar concerten 1,7 miljoen over. Voor de duidelijkheid: dat is per show!