Man die Gwyneth Paltrow aanklaagde mogelijk in hoger beroep

„We zijn het niet eens met de uitkomst en nemen alle opties in overweging, inclusief een verzoek tot een nieuw proces of mogelijk hoger beroep”, zegt advocaat Robert Sykes tegen TMZ. Hij vindt dat er „een aantal fouten” zijn gemaakt tijdens de behandeling van de zaak.

Afgelopen week oordeelde een jury dat Paltrow het ongeluk niet had veroorzaakt. Sanderson had bijna 3,3 miljoen dollar (ruim 3 miljoen euro) schadevergoeding geëist omdat de actrice in 2016 tegen hem aan zou hebben geskied en daardoor blijvende psychische schade zou hebben opgelopen.

Juridische kosten

Paltrow diende op haar beurt een tegenvordering in van een symbolische 1 dollar (92 eurocent) plus de vergoeding van de juridische kosten. De rechter moet nog beslissen over de hoogte van de juridische kosten.

De uitspraak van Sykes is opvallend omdat Sanderson na afloop van de zaak spijt leek te hebben. Toen een verslaggever hem vroeg of het de moeite waard was geweest zei hij: „absoluut niet.” De gepensioneerde oogarts leek er vooral moeite mee te hebben dat alles voor altijd op het internet zal staan.