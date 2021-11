Gewapende overval bij woning Ali B

„Ik ben overvallen met mijn chauffeur bij mij in de straat. Ik kan voor de rest vanwege het politie-onderzoek niets zeggen. Het gaat goed, we zijn gezond. Mensen wilden wat hebben, ik heb het gegeven. Ik hoop dat ze de daders pakken. That’s it”, aldus Ali. Ook laat hij weten hier verder geen interviews over te willen geven. „Ik laat de politie verder zijn werk doen.”

De melding van de overval kwam rond 21.15 uur binnen. Er zou sprake zijn van meerdere daders. De wijk is afgesloten en de technische recherche doet sporenonderzoek, meldt Omroep Flevoland. De politie wilde donderdagavond nog geen mededelingen over het onderzoek doen.

Het is helaas niet de eerste keer dat een BN’er met een (gewapende) overval te maken krijgt. Onlangs kreeg Lil Kleine nog te maken met een brute roofoverval waarbij zijn horloge werd buitgemaakt. Ook Nikkie de Jager, Fred van Leer en René van der Gijp zijn in de afgelopen jaren slachtoffer geweest van een overval.