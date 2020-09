Medegevangene: ’Regering dwong me R. Kelly aan te vallen’

Opmerkelijk is dat de medegevangene beweerd zou hebben dat de ’regering hem R. Kelly liet aanvallen’, zo schrijft Daily Mail. De advocaten van Kelly dienden vrijdag een motie in. Zij eisen dat de medegevangene, Jeremiah Shane Farmer, die lid zou zijn van de Latin Kings gang, beschikbaar is voor een verhoor onder ede.

In rechtbankdocumentatie in handen van The Chicago Tribune, genaamd The Government Made Me Attack R-Kelly zou deze Farmer beweren dat hij R. Kelly wel moest aanvallen, om zo voor zichzelf de aandacht van het wereldnieuws te krijgen, ’voor overheidscorruptie’.

Volgens een verslag van de aanval die op 26 augustus plaatsvond, kon Farmer zich ontdoen van het toezicht van de bewakers, Kelly’s cel binnensluipen terwijl die sliep en hem herhaaldelijk op zijn hoofd stompen. Michael I. Leonard, een van Kelly’s advocaten beweert dat mensen van de gevangenis de extreem gewelddadige gevangene - veroordeeld voor een dubbele moord met een voorhamer - zelfs aanmoedigden om R. Kelly aan te vallen.

R. Kelly zit vast in afwachting van verschillende rechtszaken die tegen hem lopen. De zanger, die zelf blijft volhouden onschuldig te zijn, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hij heeft al vijf keer eerder een verzoek om vrijlating ingediend.