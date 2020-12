Patty Brard in tranen na aanvaring met vreemde man

Door de zorgen viel een aanvaring die ze had bij een tankstation daarom extra zwaar. Toen Patty na het tanken een muffin kocht, werd ze door een man ’op niet mis te verstane Haagse wijze’ gewezen op het feit dat ze haar auto wel weg had kunnen zetten. „De hel kwam naar beneden. Er was niet eens sprake van een kort lontje, er was helemaal geen lontje! Nou weet ik dat je ook niet in ’t koppie of het hart van die man kan kijken, maar laten we nou toch in hemelsnaam een normale toon tegen elkaar blijven aanslaan! Het maakt het allemaal zo veel makkelijker en aangenamer.”

Patty was zo moe en geschrokken dat ze moest huilen. „Het zal ook wel wat met de volle maan te maken hebben, maar allemachtig mensen het is nog nooit zo belangrijk geweest de juiste toon te blijven aanslaan! Overigens heeft mijn moeder de muffin heerlijk opgepeuzeld met dank aan het ’geduld’ van de mijnheer! Een avondje vroeg naar bed raad ik hem aan! En morgen gezond weer op! Doen wij dat ook!”