Harrie Jekkers bezingt Vermeers ’Gezicht op Delft’

De nieuwe song, die woensdagavond in De Wereld Draait Door voor het eerst te horen is, heeft alles in zich om het officieuze stadslied van Delft te worden. Vanaf dan is het nieuwe lied van Harrie Jekkers ook online te beluisteren.

Een meezinger zoals O, o, Den Haag is het niet. Deze keer laat de Haagse zanger en cabaretier, jarenlang de drijvende kracht achter de band Klein orkest, zich van zijn poëtische kant horen. Jekkers koos juist voor Gezicht op Delft omdat de voorstelling op het doek zo stil is. „Je kunt de stilte bijna horen.” Daarnaast werd hij geraakt door de typische Hollandse wolkenlucht en de toren van Delft. „Die heb ik ooit beklommen.”

17e-eeuwse Meesters

De 68-jarige zanger moest tot zijn schaamte bekennen dat hij tot voor kort nog nooit in het Mauritshuis geweest, maar was erg onder de indruk van alle zeventiende eeuwse meesters die er hangen. Toen hij Gezicht op Delft, dat hij alleen van een plaatje uit een boek kende, voor het eerst in het echt zag, riep hij uit: „Godskolere, wat is dat mooi!” Hij omschreef het werk zo: „Alsof je een extra raam in je kamer hebt, waar je door naar buiten kijkt.”

In het nummer bezingt Jekkers zijn herinneringen aan de stad Delft. Van zijn allereerste liefde tot aan zijn eerste zoen vlak bij de Nieuwe Kerk. Op het kunstwerk, dat in 1660-61 door Johannes Vermeer werd geschilderd, stond ooit een man op de voorgrond die later is overgeschilderd. Deze verandering op het eeuwenoude doek fascineerde Jekkers, omdat naar zijn mening de figuur op het schilderij als het ware ‘in verf is opgegaan’. In de liedtekst heeft hij dat zo verwerkt: „We staan maar even op de voorgrond, daarna wordt een mens altijd net als die man die op de kade stond weg geschilderd door de tijd.’

Met je oren

Het lied is onderdeel van het project ’Bekijk het Mauritshuis met je oren’. Eerder al, in november vorig jaar, schreef Spinvis het nummer Parel, gebaseerd op het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel, ook van Vermeer. Die song is inmiddels al meer dan 130.000 keer gestreamd. In januari presenteerde de jonge zangeres Merol, bekend van de hit Hou je bek en bef me, haar ondeugende nummer Slippertje, waarvoor zij zich liet inspireren door een schilderij van Joachim Wtewael. De teller voor dat lied staat al op 170.000 streams op Spotify.