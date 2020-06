Gone With The Wind keert terug – maar wel met racismeboodschap

Gone With The Wind werd tijdelijk verwijderd, omdat het de slavernij zou verheerlijken. „HBO Max voegt Gone With The Wind weer toe aan zijn aanbod en wanneer het terugkeert zit er een introductie van mij bij waarin ik de film in zijn verschillende historische contexten plaats”, laat Stewart weten aan CNN. „Voor mij is het een kans om na te denken over wat klassieke films ons kunnen leren.”

Volgens de professor is ook deze film onderdeel van het gesprek over racisme. „Op dit moment kijken mensen films voor raciale heropvoeding en gaan de bestverkochte boeken op Amazon over anti-racisme en raciale ongelijkheid. Als mensen echt hun huiswerk doen, zijn we misschien klaar om de meest geïnformeerde, eerlijke en productieve nationale gesprekken tot nu toe over Black Lives Matter op het scherm en daarbuiten te voeren.”