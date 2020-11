Johnny Depp krijgt voor 1 scène Fantastic Beasts 3 toch volledige 10 miljoen

Op 5 november maakte Warner Bros. bekend dat Depp uit de film werd gehaald. Filmchef Toby Emmerich besloot dat omdat Depp ervan werd beschuldigd zijn vrouw te hebben geslagen. Depp ging daarover een rechtszaak aan tegen de krant The Sun, die hem in een artikel een vrouwenmishandelaar noemde. Die zaak verloor Depp: de rechter achtte voldoende bewezen dat hij Amber in elk geval twaalf keer heeft mishandeld.

De crew van de film wilde niet geassocieerd worden met de stormachtige relatie van de acteur en zijn ex Amber Heard. Depp werd gevraagd zich terug te trekken uit de film en werd daarmee niet ontslagen. Daarom kon hij zich beroepen op het volledige geldbedrag wat in zijn contract stond.

In de tweede Fantastic Beasts-film vertolkte Depp de rol van Gellert Grindelwald. In deel drie zou hij diezelfde rol weer op zich nemen.