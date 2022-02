Rihanna vindt zwangerschap ’spannend proces’

„Het is tot nu toe een spannend proces. Ik leef van week tot week”, vertelde Rihanna aan Entertainment Tonight. „Er gebeuren constant nieuwe dingen die ik over me heen laat komen en ik geniet ervan.”

Hoewel de zangeres zich nu volledig op de komst van haar eerste kind focust, is muziek niet helemaal naar de achtergrond verdwenen. Maar Rihanna, die in 2016 voor het laatst een album uitbracht, zal vanwege het aankomende moederschap niet ineens met een slaapliedje komen. „Mijn fans zouden me vermoorden als ze zolang wachten en het een slaapliedje blijkt te zijn.”

Ook haar vriend A$AP Rocky kijkt enorm uit naar de komst van hun kindje. „Alles is nieuw voor mij. Dus ik heb er zin in.”

Het koppel maakte eind vorige maand bekend dat Rihanna zwanger is.