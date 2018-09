David Beckham ruziet met Ron Dennis

De familie van David én van Ron waren allebei op de Malediven vakantie aan het vieren. De voormalige teambaas zou daar een door Beckham gereserveerde plek bij een concert overgenomen hebben en daarbij gezegd hebben dat hij 'het meeste geld op dit eiland betaald heeft'.

Becks had samen met vrouw Victoria vip-kaartjes en een tafel vooraan in het Amilla Fushi-resort voor een optreden van hun zoon Cruz tijdens oudejaarsavond. Dennis gooide echter roet in het eten en Beckham was laaiend volgens The Sun. "Hij kookte van woede", aldus een insider. "Het deed iedereen weer denken aan de Beckham van de beginjaren van zijn voetbalcarrière, toen hij met enige regelmaat zijn temperament niet de baas was. Hij hield zich in ieder geval niet in."

Naamkaartjes

De ruzie ontstak toen Dennis met zijn enclave van dertig man klaar was met eten in een restaurant en naar buiten ging voor wat nachtelijk vermaak. En dat deed hij door de gereserveerde plekken van de Beckhams in te nemen. "Er stonden naamkaartjes op de tafel, maar dat heeft Ron over het hoofd gezien. Hij dacht dat hij kon zitten waar hij maar wilde", zegt een bron.

Toen vervolgens de Beckhams hun eten hadden verorberd en richting hun gereserveerde plekken liepen, zagen ze dat Dennis daar ineens al zat. Een vrouwelijk lid van Davids' 'team' zou vervolgens vriendelijk verzocht hebben of ze de plaatsen wilden verlaten. Dat was de voormalig McLaren-teambaas allerminst van plan. "Ik heb het meeste betaald hier op dit eiland, dus ik verdien het om hier te zitten!"

Uitbarsting

Beckham was totaal niet gediend van deze reactie. Hij vond Ron ongekend onbeschoft. "Becks vond dat hij hem op zijn plaats moest zetten. Dat alle gasten deze uitbarsting konden zien, interesseerde hem niets. Ze hadden flinke ruzie met elkaar." David moest zelfs gekalmeerd worden door zijn metgezellen. "Ron kreeg ondertussen andere plekken toegewezen, wel van dezelfde 'kwaliteit'", aldus een ooggetuige.

Volgens een woordvoerder van Dennis was het een storm in een glas water. "Ze kennen elkaar al jaren, de volgende dag waren ze het allebei alweer vergeten."