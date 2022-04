Ne-yo nog een keer getrouwd met Crystal Renay

Ne-Yo en zijn vrouw Crystal Renay zijn opnieuw in het huwelijk getreden. De twee werden afgelopen weekend in Las Vegas in het bijzijn van hun gasten in de echt verbonden. De Amerikaanse zanger deelde maandag via Instagram beelden van de uitbundige ceremonie.