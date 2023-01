Lize Korpershoek over abortus: ’Ben nog niet klaar voor jou’

„Terwijl verdovende vloeistof via een infuus mijn aderen instroomt, bied ik in mijn gedachten mijn excuses aan het hompje cellen in mijn baarmoeder. ’Sorry, ik ben nog niet klaar voor jou, ooit wel, maar nu nog niet’”, schrijft de 37-jarige Korpershoek over de ingreep in 2012 in een column voor het tijdschrift Flair.

In haar column vertelt ze ook over het enige familielid dat haar steunde en de veroordelende reacties, „Met haar erover bellen was fijn, ze kon me precies vertellen wat ik kon verwachten en dat verminderde tijdelijk het gevoel van schaamte en eenzaamheid. ’Wil je het niet met mama delen?’ vroeg ik. Vanuit haar ervaring wist ik dat je niet op troost kon rekenen van onze familie, maar op veroordeling”, pent ze neer.

Twee weken na de positieve zwangerschapstest kon ze terecht bij de abortuskliniek. „Ik word wakker in iets wat lijkt op een kleedhokje in een zwembad. Ik heb het ijskoud, maar die sensatie wordt overschaduwd door de afwezigheid van de allesoverheersende misselijkheid die me constant herinnerde aan iets waarvoor ik me geleerd heb te schamen. Ik ben weer alleen, maar niet meer eenzaam”, sluit Korpershoek, die tegenwoordig een relatie heeft met televisiemaker Tim Hofman, haar verhaal af.