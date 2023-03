Premium Het beste van De Telegraaf

’All inclusive’-actrice Aiko Mila Beemsterboer blijft vechten voor groter en beter

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Loïs (Aiko Mila Beemsterboer) wil worden ontmaagd door de aantrekkelijke hotelmanager (Thijs Boermans).

Ze speelde haar eerste hoofdrol in Vechtmeisje (2018), kreeg twee jaar later een Gouden Kalf-nominatie, was vorig jaar in de bioscoop te zien als Anne Frank, terwijl tv-kijkend Nederland haar vooral kent als Nina uit Oogappels. Nu zit Aiko Mila Beemsterboer in het eerste jaar van de Amsterdamse toneelschool. Haar filmcarrière blijft intussen doorlopen, met vanaf deze week All inclusive.