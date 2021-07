Bruno Mars en Rihanna op favorietenlijst Obama

Obama luistert graag naar Desperado van Rihanna, Simply Red's Holding Back The Years en If You Really Love Me van Stevie Wonder. Ook Leave The Door Open van Bruno Mars, Anderson .Paak en Silk Sonic en I'll Be Your Baby Tonight van Bob Dylan mochten op zijn lijstje met in totaal 38 nummers niet ontbreken.

Als president van de Verenigde Staten begon Obama met het delen van aanbevelingen van boeken, muziek, films en televisieseries. Ook na zijn verblijf in het Witte Huis is hij daarmee doorgegaan.