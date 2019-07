’R. Kelly heeft geen miljoenen zwijggeld betaald’

Showbizzadvocaat Michael Avenatti beweerde maandag tijdens een persconferentie dat R. Kelly in 2008 twee miljoen neerlegde om ervoor te zorgen dat het meisje niet tegen hem zou getuigen.

De advocaat van de familie laat aan TMZ weten dat daar niets van waar is. Hij voegde daaraan toe dat het slachtoffer en haar familie contact hebben gehad met de openbaar aanklager over de laatste aanhouding van de muzikant, die wordt verdacht van onder meer ontucht met minderjarigen, ronselpraktijken, het maken van kinderporno en het belemmeren van de rechtsgang.

De zaak rond dit vermeende slachtoffer kwam in 2002 aan het licht, toen er beelden opdoken van R. Kelly met het meisje. De zaak kwam na verschillende vertragingen pas in 2008 voor, de inmiddels 23-jarige vrouw wilde toen niet getuigen. De zanger werd vrijgesproken, onder meer omdat de jury niet met zekerheid kon vaststellen dat hij de man in de video’s was.

Kelly moest dinsdag voorkomen in de nieuwe zaak, en pleitte onschuldig. Als de 52-jarige zanger wordt veroordeeld voor alle delicten waarvan hij verdacht wordt, kan hij een celstraf krijgen van 195 jaar.