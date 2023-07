Indiase zender introduceert AI-nieuwslezeres: ’Namaste, ik ben Lisa’

„Hartelijke groeten aan iedereen. Namaste... ik ben Lisa”, begroette Lisa haar kijkers. In een video is te zien dat de introductie van Lisa met applaus werd ontvangen bij Odisha TV. Zenderbaas Jagi Mangat Panda noemde Lisa tegenover The Times of London „een mijlpaal in het uitzenden van tv en voor de digitale journalistiek”. Hij zei ook dat Lisa’s werk voornamelijk repetitief zal zijn „zodat nieuwsmensen zich kunnen concentreren op creatiever werk om nieuws van betere kwaliteit te brengen”.

In april lanceerde ook India Today al een virtuele nieuwslezer. Deze ’Sana’ leest elke avond om 21.00 uur de headlines voor, waarna zij plaatsmaakt voor een menselijke presentator die dieper op het nieuws ingaat. Vibhor Gandotra, baas van India Today, heeft volgens The Times bevestigd dat de komst van Sana niet tot banenverlies leidt. Ook zou het publiek positief op haar komst hebben gereageerd.