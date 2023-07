Shows Suzan & Freek op voorhand geannuleerd om voorspeld noodweer

„Helaas worden onze concerten morgenmiddag- en avond in Openluchttheater De Goffert in Nijmegen geannuleerd”, schrijven Stortelder en Rikkerink. „Vanwege het door de KNMI voorspelde noodweer is de veiligheid in het openluchttheater niet te garanderen.”

De avond- en middagshow worden verplaatst naar zaterdag 16 september van dit jaar. Tickets blijven geldig en aanvangstijden blijven gelijk, laat het zangduo weten. Kaarten restitueren is ook mogelijk. „We hopen je te zien in september”, schrijven Suzan & Freek richting hun fans.

Het KNMI heeft voor zondagmiddag en -avond code oranje afgekondigd voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. De waarschuwing in Gelderland geldt vooralsnog tussen 15.00 uur en 20.00 uur. Het KNMI verwacht stevige onweersbuien waarbij hagelstenen kunnen vallen met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter.