Dochter Liesbeth List brengt eerbetoon uit

„Mijn moeder is uitgebreid herdacht op televisie, in kranten, op de radio. Haar vele fans hebben ook via social media liefdevolle berichten over haar geschreven”, zegt Elisah. „We hebben, gezien de huidige omstandigheden, afscheid van haar moeten nemen zonder een uitvaart die haar zo was gegund, die bij haar zou hebben gepast, bij wie ze was, de Liesbeth List die zovelen heeft geraakt als chansonnière. Met allen voor wie zij iets heeft betekend, wil ik het lied Vanaf vandaag delen.”

Het nummer is gemaakt door Maarten Peters en Belinda Meuldijk en werd in 2004 al uitgebracht door Rob de Nijs. Maarten Peters zong het in 2014 tijdens de uitvaart van Liesbeths echtgenoot, Robert Braaksma.